Ärger in der Kauferinger UBV: Kreisrat Püttner tritt aus

Ärger in der Kauferinger UBV: Kreisrat Erich Püttner tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Ortsverband aus. Zuvor hatte Fraktionssprecher Sascha Kenzler vermeldet, dass die UBV Kaufering den früheren Bürgermeister nicht erneut für den Kreistag aufstellen wird.

In einem Schreiben an unsere Redaktion hatte Sascha Kenzler, Fraktionssprecher der UBV Kaufering, den Schritt mitgeteilt und auch begründet. Die Marktgemeinderatsmitglieder der UBV Kaufering sehen Püttners Stimmverhalten bezüglich des geplanten Neubaus eines Landratsamts im Landsberger Osten kritisch. Püttner, einer der vier Stellvertreter von Landrat Thomas Eichinger (CSU), hatte in den jeweiligen Abstimmungen für den Neubau und auch für ein Ratsbegehren gestimmt, wie auch seine Fraktionskollegen im Kreistag, Doris Baumgartl und Christoph Jell von der UBV Landsberg.

Sascha Kenzler teilt mit, dass die UBV-Kreisräte zwar in ihrem Stimmverhalten unabhängig sind, sie würden sich aber mit ihrer Unterstützung für das Ratsbegehren klar gegen die Mehrheitsmeinung in ihren Stadt- beziehungsweise Gemeinderatsfraktionen stellen. „Die UBV Kaufering wird daraus Konsequenzen ziehen und ihren Kreisrat, den ehemaligen Bürgermeister Erich Püttner, nicht erneut zur Wiederwahl für den Kreistag aufstellen“, schreibt Kenzler.

Erich Püttner reagierte prompt auf die Nachricht. Noch während der Kreistagssitzung am Freitag erklärte er gegenüber unserer Redaktion und via E-Mail an Sascha Kenzler seinen sofortigen Austritt aus der UBV Kaufering. Und: Die UBV Landsberg habe ihm bereits die Mitgliedschaft angeboten. (AZ)