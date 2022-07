Kaufering/Lindau

vor 37 Min.

Nach Hitlergruß: Kaufering Arzt Kron weist Nähe zu Rechten von sich

Der Kauferinger Arzt Rolf Kron steht derzeit in Lindau vor Gericht. Er hatte auf einer Kundgebung von Corona-Leugnern den Hitlergruß gezeigt.

Plus Der bundesweit bekannte Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfungen steht wegen eines Hitlergrußes in Lindau vor Gericht. In der Verhandlung sagt der Arzt aus Kaufering auch, warum er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann.

Von Ronja Straub

Arzt Rolf Kron aus Kaufering hat – wie Video-Aufnahmen belegen – bei einer „Klardenken“-Demo von Corona-Kritikern in Lindau im Oktober 2020 den Hitlergruß gezeigt. Wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen muss er sich jetzt vor dem Amtsgericht Lindau verantworten. Die Nähe zu Rechtsradikalen weist er weit von sich. Er habe es genau andersherum gemeint und Negatives mit Negativem verglichen. Die Staatsanwaltschaft findet allerdings, er war nicht deutlich genug. Was dem Angeklagten jetzt drohen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .