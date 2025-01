Markt legt Wirtschaftsweg an, damit die Kauferinger Landwirte nicht mehr "illegal" fahren

Der Umfang der Maßnahme liege kostentechnisch eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung, erklärte Kauferings Bauamtsleiter, Andreas Giampà, doch „wegen der Tragweite haben wir es in den Gemeinderat gebracht“. In der jüngsten Sitzung ging es um den Bau eines Wirtschaftswegs in der Nähe des Heizkraftwerks. Warum die Zufahrt zu den Feldern nicht im Zuge des Kreuzungsausbaus berücksichtigt wurde.

Der Bauamtsleiter schilderte die Situation: Beim Ausbau des Kreuzungsbereiches Kreisstraße LL20 mit LL20 wurde der landwirtschaftliche Verkehr nicht berücksichtigt, sodass die Landwirte weder auf der Ostseite noch auf der Westseite über die Radwege zu ihren Feldern fahren konnten. Im Bereich der Shell-Tankstelle wurde diese Zufahrtsmöglichkeit wieder mittels einer Befestigung mit Rasengittersteinen hergestellt. Auf der Westseite ist dies bisher noch nicht gelungen.

Kauferinger Landwirte fordern direkte Zufahrt zu ihren Feldern

Bei einem Ortstermin im März 2024 wurde in einem Ortstermin festgelegt, dass im Bereich einer bestehenden Rückegasse mit Wendekreis durch den Klimaschutzwald am Heizwerk ein Feldweg angelegt werden soll, der diese Möglichkeit wieder schafft. Die Kosten würden sich der Landkreis und der Markt Kaufering aufteilen. Die Herstellungskosten in Höhe von rund 20.000 Euro hätten bereits im Haushalt 2024 getragen werden können. Alle Alternativen um und durch das Gebiet der Kleingartenanlage wurden demnach mangels Befahrbarkeit aufgrund permanent parkender Fahrzeuge seitens der Landwirte abgelehnt. Eine direkte Zufahrt über den Kreuzungsbereich ist sicherheitstechnisch undenkbar.

Bei der Vorbereitung und weiteren Abstimmung mit dem Forstamt wurde der jedoch Verwaltung mitgeteilt, dass eine Rodungserlaubnis notwendig wäre. Aufgrund der zusätzlichen Zerstückelung des Heizwerkwaldes und der künftigen Verkehrssicherung sei die Waldeigenschaft nicht mehr gegeben. Daher müsste ein Ausgleich für die rund 4000 Quadratmeter große Fläche des Klimaschutzwaldes geschaffen werden. Dieser Ausgleich in Höhe von rund einem Hektar sollte im Bereich der ehemaligen Pappelkultur erfolgen. Da der geplante Klimaschutzwald aber auf das Ökokonto gebucht werden soll, musste eine andere Lösung her. Auf Anregung von Ratsmitglied Thomas Wiesmann wurde ein neuer Plan entwickelt, der nur einen minimalen Eingriff im Bereich des Klimaschutzwalds erfordert und mit dem Forstamt abgesprochen wurde. „Im Ergebnis konnte der benötigte Ausgleich auf rund 2000 Quadratmetern Klimaschutzwald beschränkt werden. Der Ausgleich ist auch aufgrund des nicht vorhandenen Walds im Bereich der Hilti-Brunnen notwendig“, erklärte Giampà.

Wer bezahlt den Wirtschaftsweg? Grünen-Ratsmitglied zieht Ergänzungsantrag zurück

„Wie sind die Landwirte bisher zu ihren Feldern gekommen?“, fragte Elisabeth Glaser (Grüne). Giampà zufolge seien die Landwirte direkt von der Augsburger Straße abgebogen oder mussten einen Umweg mit Kehrtwende fahren, um dann über den Radweg zu ihren Feldern zu kommen. „Das ist aber unkommod“, stellte er fest.

„Zum Teil wird illegal über den Randstreifen der B17 gefahren“, erwähnte Ratsmitglied und Landwirt, Johann Drexl: „Und mit den heutigen Maschinen kommt man teilweise gar nicht vorbei.“ Das CSU-Ratsmitglied merkte auch, dass die Landwirte für ihre Lehrlinge verantwortlich seien.

CSU-Rätin Rosina Heinle erwähnte, dass es „schon immer“ einen Wirtschaftsweg in diesem Gebiet gegeben habe. Wieso wurde der Weg also nicht direkt mitgeplant, fragten sich die Marktgemeinderatsmitglieder. Offiziell war die Strecke nie als Wirtschaftsweg gewidmet, erklärte Giampà. „Das wurde zuvor verschludert. Die Widmung soll nun gesichert werden.“

Tobias Kirchbergers Antrag, mit dem Baubeginn erst zu beginnen, wenn für die Widmung des Wirtschaftswegs auch eine schriftliche Zusage des Landratsamtes vorliegt, wurde mit 4:17 Stimmen abgelehnt. Grünen-Parteikollege Jürgen Strickstrock bezeichnete es als eine „Schweinerei“, dass das Landratsamt nicht die Kosten alleine übernimmt und stellte hierfür zunächst einen Ergänzungsantrag. Doch die folgenden Argumente seiner Nachredner ließen ihn den Antrag wieder zurückziehen. So erwiderte Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD), dass die Kostenaufteilung innerorts so abgesprochen sei. Giampà betonte, „von der Kreuzung haben wir gar nichts bezahlt, außer die Leerrohre.“ Und SPD-Ratsmitglied Markus Wasserle argumentierte, dass den Kauferinger Landwirten zügig geholfen werden müsse. Hierfür „wäre es schön, Bauherr zu sein“.

Der Marktgemeinderat befürwortete die Planung einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Arbeiten für die Feldzufahrt durchzuführen und die notwendigen Vergaben sowohl für die Bauarbeiten zur Erstellung des Wegs als auch die Pflanzarbeiten zum Herrichten der Ausgleichsfläche, nach Genehmigung des Haushalts für 2025, durchführen zu lassen. Der Radweg soll zukünftig für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben und bezüglich der Widmung vom Straßenbaulastträger angepasst werden.