Mutige Bahnen im Burkini: Schwimmkurs verändert das Leben von Migrantinnen

Ein Schwimmkurs speziell für Frauen mit Migrationshintergrund im Lechtalbad Kaufering bricht Barrieren. Die Teilnehmerinnen erzählen bewegende Geschichten.

Die Freundinnen Ehsan Al-Amin und Gülsüm Karademirtok aus Kaufering haben auf den ersten Blick eine Gemeinsamkeit: Sie tragen aus religiösen Gründen ein Kopftuch. Außerdem verbindet die Frauen eine Angst, die sie, unterstützt durch Ehrenamtliche, überwinden konnten: die Angst vor dem Wasser. Sie sind Teil eines erfolgreichen Schwimmkurses für Frauen mit Migrationshintergrund im Lechtalbad, der nun in die nächste Runde geht.

An einem Samstagvormittag Ende November lockt das Lechtalbad bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt mit Badespaß und Dampfsauna viele Menschen an. Eine Gruppe von Frauen versammelt sich im Eingangsbereich. Für sie sind die Treffen im Hallenbad mehr als nur ein Zeitvertreib. Sie nehmen an einem Schwimmkurs für Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund teil. Seit 2015 finden die Schwimmstunden im Lechtalbad statt. Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt des Evangelischen Gemeindevereins Kaufering e.V. in Zusammenarbeit mit der Schwimmschule Fit-im-Wasser aus Scheuring und wurde im Oktober mit dem Oberbayerischen Integrationspreis ausgezeichnet.

