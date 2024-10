Nach langer Pause: Jazz im Bootshaus ist zurück

Der Ruderclub am Lech Kaufering lässt nach mehrjähriger Pause am 16. November „Jazz im Bootshaus“ mit dem Saxofonisten Jan Grinbert & Band wieder aufleben. Viele Jahre ist es her, dass im Bootshaus des Vereins zum letzten Mal live Jazz gespielt wurde. Die Gründe hierfür waren vielfältig: hohe Kosten für Musiker, unsichere Ticketverkäufe und zu guter Letzt zu wenig Freiwillige, die eine solche Veranstaltung stemmen wollten.

„Jazz im Bootshaus“ findet in der Sporthalle des Ruderclubs Kaufering statt

Pläne für ein Revival dieses Formates gab es schon länger, jetzt hat es mit Band und Orgateam endlich geklappt. Die Sporthalle des RCLK wir an diesem Abend für das Konzert umfunktioniert, um einer alten Idee wieder neues Leben einzuhauchen: hochkarätige Musik in gemütlicher Atmosphäre als kulturelles Highlight in Kaufering. „Die Idee von ‚Jazz im Boothaus‘ war schon immer, dass der RCLK auch für mehr steht als Rudern und aktiv das kulturelle Angebot in Kaufering und Umgebung mitgestaltet“ heißt es aus dem Orgateam „und natürlich geht es darum, dass alle zusammen einen tollen Abend haben werden“.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgt der Saxophonist Jan Grinbert & Band, die laut Pressemitteilung über eine breite Erfahrung in den Bereichen Jazz bis Big Band verfügen und bereits an verschiedensten internationalen Festivals teilgenommen haben.

Grinbert, geboren in Lettland, schloss nach seinem Musikschulabschluss in Lettland an der Münchner Hochschule für Musik und Theater ab. Seine CD „Venice“ erhielt vom Bayerischen Rundfunk die Auszeichnung „CD-Tipp des Monats“. Neben der Musik kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, so werden die Besucher mit Getränken und kleinen Speisen und Snacks versorgt. Die

Gesamtteilnehmerzahl ist auf 150 Personen begrenzt, Tickets kosten EUR 15 Euro Person. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und verbindliche Reservierungen können ab sofort über die Website des Vereins unter www.rclk.de/jazz vorgenommen werden.