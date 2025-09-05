Ortsdurchfahrt Kaufering ab Mitte September gesperrt

In Kaufering beginnt am Montag, 15. September, eine umfassende Baumaßnahme, die die Verkehrsinfrastruktur der Marktgemeinde deutlich verbessern soll. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Einmündung der Kreisstraße LL22 in die LL20 innerhalb der Ortsdurchfahrt. Die Arbeiten, die bis Ende Oktober andauern sollen, beinhalten nicht nur den Umbau des Kreuzungsbereichs, sondern auch die Erneuerung der Fahrbahndecke vom Brückenbauwerk bis zum Kreisverkehr im Norden Kauferings.

Der ehemalige Containerplatz wird als Zwischenlager für das Aushubmaterial genutzt

Für die Dauer der Bauarbeiten wird der betroffene Streckenabschnitt vollständig gesperrt. Die Gemeinde richtet eine großräumige Umleitung über die Autobahn A96 und die Bundesstraße B17 ein – ein Konzept, das sich laut der Verwaltung bereits beim Umbau der Kreuzung an der Viktor-Frankl-Straße bewährt hat.

Den Zuschlag für die Tiefbauarbeiten erhielt die Firma Kutter aus Bad Wörishofen, die mit einem Angebot von rund 562.000 Euro als wirtschaftlichster Anbieter hervorging. Die Maßnahme umfasst unter anderem den Bau eines Linksabbiegestreifens an der Einmündung LL22/LL20, der künftig auch als Alarmausfahrt für den geplanten Neubau der Feuerwehr dienen soll. Damit wird nicht nur die Verkehrssituation verbessert, sondern auch die Einsatzfähigkeit der Rettungskräfte gestärkt.

Icon vergrößern So ist die Sperrung der Ortsdurchfahrt Kaufering geplant. Foto: Grafik: Markt Kaufering Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So ist die Sperrung der Ortsdurchfahrt Kaufering geplant. Foto: Grafik: Markt Kaufering

Parallel dazu erneuert der Landkreis Landsberg auf einer Strecke von etwa einem Kilometer die Asphaltdeck- und Binderschicht der Kreisstraße LL20 zwischen der Einmündung und dem Kreisverkehr Kaufering Nord. Das Gelände des ehemaligen Containerplatzes bleibt während der Bauzeit als Zwischenlager für das Aushubmaterial erhalten; erst nach Abschluss der Arbeiten wird der dortige Asphaltbelag entfernt.

Bauamtsleiter Andreas Giampà zeigte sich in der Juli-Ratssitzung zuversichtlich, dass die Maßnahme planmäßig bis Ende Oktober abgeschlossen werden kann.