Polizei sucht Eigentümer eines Rads

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. auf 9. Juli, stellten Beamte der Polizeiinspektion Landsberg in Kaufering bei einer Jugendgruppe drei offensichtlich entwendete Fahrräder sicher. Zwei Pedelecs wurden bereits wieder an ihre jeweiligen Besitzer ausgehändigt.

Das dritte Rad, ein Citybike der Marke Serious, konnte jedoch bisher keiner Anzeige zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Landsberg ist daher auf der Suche nach dem Besitzer und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)