In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte der Polizeiinspektion Landsberg eine Verkehrskontrolle in Kaufering im Bereich Augsburger Straße/Viktor-Frankl-Straße durchgeführt. Als sie gegen 1.40 Uhr einen Transporter anhalten wollten, kam der 34-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg der Aufforderung der Beamten laut Polizeibericht nicht nach. Er fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit auf die Polizisten zu, sodass sie einen Zusammenstoß nur noch durch einen Sprung zur Seite vermeiden konnten.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt im Anschluss mit stark erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Landsberg fort. Er fuhr zunächst auf die A96 in Richtung München auf und verließ diese dann an der Anschlussstelle Landsberg Ost in Richtung Weilheim. Auf der Staatsstraße 2057 konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Landsberg gestoppt werden.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Zur Feststellung des Blutalkoholwertes und zur Abklärung drogentypischer Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme veranlasst, teilt die Polizei mit. Glücklicherweise blieben alle Beteiligen unverletzt. (AZ)