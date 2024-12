Zwei Pkw prallen bei Kaufering zusammen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 25-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw gegen 16.30 Uhr die Ortsverbindung von Kaufering in Richtung Scheuring. Beim Queren der Staatsstraße 2027 übersah sie ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, in dem ein 34-jähriger Augsburger saß. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuginsassen blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 14.000 Euro. (AZ)