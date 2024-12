Spende an Malteser

Auch in diesem Jahr spendet die UBV-Kaufering wieder 100 Prozent des Erlöses vom Adventsmarkt für einen guten Zweck. Zu den 775 Euro aus dem Verkauf von Kässpatzen addieren sich noch 150 Euro, die Claudia Dahme durch ihr Drehorgelspiel beisteuern konnte.

Heuer geht die Spende an die Aktion der Malteser „Lebensmittel mit Herz“ - eine Aktion, die bedürftige Senioren mit Lebensmittelpaketen gegen Armut im Alter unterstützt. Das Projekt versteht sich als Ergänzung zu den etablierten „Tafeln“ und spricht diejenigen an, die nicht mehr zu den Verteilstationen der Tafeln gehen können. Einmal im Monat erhalten bedürftige Senioren ein Lebensmittelpaket im Wert von rund 28 Euro. So wird vielen von ihnen die Sorge genommen, wie sie zum Beispiel über die letzte Woche des Monats kommen, wenn das Konto oft schon leer ist.

