Stark im Einsatz, stark in der Gemeindschaft

Für Michael Schmitz sollte es die letzte Jahreshauptversammlung als Vorstand sein. Nach erfolgreichen Jahren als Vorstand der Wasserwacht hat Schmitz gemeinsam mit den anderen Vorständen die Weichen für einen zukunftsfähigen Verein gestellt. Jetzt, so Schmitz, möchte er sich wieder seinen Aufgaben als Ausbilder der Rettungsschwimmer sowie dem Dienst als Reservist bei der Bundeswehr widmen. Mit Dank und Anerkennung für die vielen Stunden ehrenamtlicher Leistung wandte sich Schmitz an die Mitglieder und konnte Nicole Hadulla, Neele Buuk, Luzi Kutz für 5 Jahre Vereinsmitgliedschaft und Hannah Kuhn für 10 Jahre Mitgliedschaft ehren.

Weitere Ehrungen gab es aus der Hand des Kreiswasserwachtvorsitzenden Frank Böhm. Er übergab die Fluthelfernadel 2024, verliehen durch den Freistaat Bayern, an fünf fleißige Wasserwachtler, welche beim Juni-Hochwasser in und am Wasser im Einsatz waren. Doch das hatte für den kleinen Verein am Lech Folgen. Die mit Hochwasser kontaminierte Einsatzkleidung muss entsorgt und neu beschafft werden. Der Verein musste erst einmal in Vorleistung gehen, um die Einsatzkleidung zu ersetzen und die alte Kleidung zu entsorgen. Eine nicht zu unterschätzende finanzielle und organisatorische Belastung für den Verein. Leider wurde diese durch den Freistaat Bayern bisher noch nicht erstattet, hieß es in der Sitzung.

Icon Vergrößern Fluthelfer und Fluthelferinnen erhielten die Fluthelfernadel 2024 des Freistaates Bayern (von links )Florian Weinert, Hannah Kuhn, Kathrin Kandziora, Hannah Kuhn, Isabel Wildner und Ricky Golomb. Foto: Jeremy Rizer Icon Schließen Schließen Fluthelfer und Fluthelferinnen erhielten die Fluthelfernadel 2024 des Freistaates Bayern (von links )Florian Weinert, Hannah Kuhn, Kathrin Kandziora, Hannah Kuhn, Isabel Wildner und Ricky Golomb. Foto: Jeremy Rizer

Finanziell steht der Verein durch eine größere Erbschaftsspende mit einem deutlichen Überschuss da. Wozu die Rückstellungen jedoch nicht ausreichen, ist die Renovierung der Wasserwachtgebäude am Lech. Hier schauten Schmitz und der BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner in Richtung des Dritten Bürgermeisters Andreas Keller und wünschten sich – trotz der klammen Haushaltslage – in dieser Sache Unterstützung durch die Marktgemeinde Kaufering.

Zusammenfassend hat sich mit der Wasserwacht ein starker Verein etabliert. Gerade in Zeiten von Mitgliederschwund und fehlender Begeisterungsfähigkeit von jungen Menschen für Ehrenamt und Engagement gelingt es der Wasserwacht durch viel Einsatz, aktiver Jugendarbeit und Engagement, so viele Menschen zu gewinnen, dass es sogar eine Warteliste gibt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.