Sternsinger Kaufering Pfarrei St. Johann

Auch dieses Jahr zogen die Sternsinger aus der Pfarrei St. Johann in Kaufering in vier Gruppen mit jeweils einem Erwachsenen als Begleitperson durch die Straßen. Am Neujahrstag im Dorf und am 2. Januar im Höfle, in der Raiffeisensiedlung sowie im Heugärtle, um für Kinder in Not zu sammeln. Mit dem Lied: „Die Weisen aus dem Morgenland“ brachten sie den Segen in die Häuser und freuten sich über die große Spendenbereitschaft der Menschen, die ihnen stets mit einem Lächeln die Türen öffneten. So konnte auch heuer wieder eine beachtliche Summe für die Aktion „Dreikönigsingen“ überwiesen werden. Die Kinder und auch die Erwachsenen haben auch dieses Jahr wieder gespürt: Geteilte Freude ist doppelte Freude!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.