Kaufering

vor 17 Min.

Tradition: Der "Hoagart" in Kaufering soll nicht einschlafen

Plus Wegen der Corona-Pandemie fällt der "Hoagart" in Kaufering zwei Jahre aus. Jetzt findet wieder einer statt. "Ein Abenteuer", sagt Organisator Simon Nieberler.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ein bisschen dauert es noch, bis der "Hoagart" in Kaufering sein "Zehnjähriges" feiern kann: 2014 hatte Simon Nieberler zum ersten Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen. Doch jetzt, nach der Corona-Zwangspause, soll die Tradition fortgesetzt werden. Am Freitag, 14. Oktober, lädt er wieder zum fröhlichen Singen und Musizieren in den Saal des Alpenvereins nach Kaufering ein. "Es ist ein Abenteuer", sagt Nieberler, und das in mehrfacher Hinsicht.

