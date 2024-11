Unbekannte Person beschädigt Auto in Kaufering

Eine unbekannte Person hat am Montag in Kaufering ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkt eine Frau ihr Firmenfahrzeug, einen schwarzen VW am Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts, in der Nähe einer Laderampe. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise. (AZ)

