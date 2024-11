Unbekannte versuchen in Kauferinger Metzgerei einzubrechen

Bereits Ende Oktober hat ein bislang unbekannter Täter versucht, verschiedene Fenster einer Metzgerei in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering aufzuhebeln. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Der Täter verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, gelangte jedoch nicht in das Gebäude. Gegebenenfalls ist der Täter bei dem Einbruchsversuch gestört worden, da sich neben der Tatörtlichkeit ausgewiesene Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge befinden, so die Polizei.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)