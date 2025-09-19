Unbekannter flieht nach Unfall in Kaufering

Eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Mühldorf am Inn war am Donnerstag gegen 11.50 Uhr auf der Bayernstraße in Kaufering in östlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Lechfeldstraße geriet laut Polizei das entgegenkommende Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn, sodass die 34-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte ihr Auto den Randstein, wodurch der Reifen vorne rechts platzte. Das Auto musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Der unbekannte Autofahrer des entgegenkommenden Wagens setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise. (AZ)

