Vier Einsätze innerhalb von 24 Stunden: Kauferinger Wehr schwer beschäftigt

Bereits acht Einsätze forderten die Kauferinger Wehr im Jahr 2025. Zwischen dem 8. und dem 9. Januar musste die Wehr allein zu vier Einsätzen ausrücken, heißt es in einem Bericht der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Kaufering.

Während die Silvesternacht und der Neujahrstag weitgehend frei von klassischen Feuerwehreinsätzen blieben und die Kauferinger Feuerwehr lediglich zu einer überörtlichen Hilfeleistung nach Walleshausen sowie zu einem Einsatz wegen Chlorgeruchs in Obermeitingen ausrückte, ging es am 3. Januar mit einem Verkehrsunfall in Kaufering weiter, der sich jedoch als medizinischer Notfall darstellte. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst leisteten die Helferinnen und Helfer der Feuerwehr Herzdruckmassagen für einen Patienten, bis dieser ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Feuerwehr Kaufering rückt nach Brand in Leeder aus

Mit einer Ölspur vor einer Metzgerei im Kauferinger Ortsgebiet startete eine Serie von Einsätzen, die bis in den kommenden Tag reichten. Nachdem der erste Einsatz abgeschlossen werden konnte, klingelte bereits kurz darauf wieder der Funkmelder. Diesmal wurden aus Kaufering mehrere Spezialabrollbehälter zu einem Dachstuhlbrand nach Leeder alarmiert. Dort war es in einem Einfamilienhaus zu einem folgenschweren Brand mit einem Schaden von 400.000 Euro gekommen. Vor Ort stellte die Feuerwehr Kaufering eine Duschmöglichkeit für die Atemschutzgeräteträger sowie einen Abrollcontainer zur Einsatzleitung.

Aufgebauter „Duschcontainer" im Einsatz in Leeder. Foto: Freiwillige Feuerwehr Kaufering

Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz, und so mussten die Wehrmänner und -frauen am Abend bereits wieder ausrücken. Diesmal war es zwischen Kaufering und Scheuring im Westerholz zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach einer kurzen Verschnaufpause klingelten am Donnerstagmorgen um 8 Uhr erneut die Funkmelder der Feuerwehr. Auf der Verbindungsstraße zwischen Kaufering und Landsberg war es kurz hinter dem Wertstoffhof zu einer folgenschweren Kette von Ereignissen gekommen. Aufgrund glatter Fahrbahn war eine Fahrerin mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde dabei verletzt. Mehrere Ersthelfer leisteten sofort Hilfe und versuchten, die Unfallstelle abzusichern. Ein nachfolgendes Auto erkannte dies noch rechtzeitig und hielt an, ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr reagieren und prallte in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Auch dieses Fahrzeug wurde von der Fahrbahn geschleudert. Insgesamt wurden drei Personen bei diesem Unfall verletzt. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst betreute die Feuerwehr die Verletzten und sicherte die Unfallstelle ab.

Somit stehen im Jubiläumsjahr der Feuerwehr Kaufering, die heuer 150 Jahre Jubiläum feiert, bereits acht Einsätze im Jahrbuch. (AZ)