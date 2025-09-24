Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Kaufering

Am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr wollte ein 42-jähriger Kauferinger in der Marktgemeinde von der Augsburger Straße auf Höhe von Hilti nach links abbiegen. Einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer ließ er durch, einen entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg übersah er jedoch. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

