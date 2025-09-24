Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Kaufering

Kaufering

Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Kaufering

Ein Kauferinger hat in der Marktgemeinde einem Radfahrer die Vorfahrt gewährt, das entgegenkommende Auto aber übersehen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Mittwochmorgen in Kaufering.
    Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Mittwochmorgen in Kaufering. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

    Am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr wollte ein 42-jähriger Kauferinger in der Marktgemeinde von der Augsburger Straße auf Höhe von Hilti nach links abbiegen. Einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer ließ er durch, einen entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg übersah er jedoch. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden