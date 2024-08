Werken, Weltreisen und Wasserschlacht beim Hilticamp in Kaufering

Schon um 10 Uhr morgens werden drei aufblasbare Pools befüllt, die Wasserrutschbahn ausgebreitet und die Wasserpistolen bereitgelegt. Bei den über 30 Grad, die es an diesem Tag haben soll, benötigen die Kinder im Hilti Camp in Kaufering eine Abkühlung. Vor allem die Fußball- und der Spiele-Sport-Gruppe, die auf dem Sportplatz beschäftigt sind. Die Betreuer wissen aber auch, dass die Kinder viel Trinken und viele Pausen im Schatten einlegen müssen, ergänzt Constanze Knapp, die Jugendpflegerin der Gemeinde Kaufering.

Für die jüngsten Campbesucher in Kaufering gibt es dieses Mal eine eigene Gruppe

Es ist das erste Jahr, in dem sie das Sommercamp leitet, das von der Gemeinde in Kooperation mit der Hilti Deutschland AG angeboten wird. Tatkräftig unterstützt wird sie aber von viele „alten Hasen“. Dazu zählt Silva Aschoff, ihre „rechte Hand“, die schon seit dem ersten Sommercamp im Jahr 2007 dabei ist. Und die rund dreißig Jugendlichen und jungen Erwachsenen, von denen ein Großteil schon mehrfach als Betreuer mitgeholfen oder als Erziehern, Jugendleiterinnen oder Sporttrainerinnen ausreichend Erfahrung besitzen. „Ohne sie wäre ich aufgeschmissen“, sagt Knapp. Denn in diesem Jahr gibt es eine Rekordzahl von 213 teilnehmenden Kindern. Da die diese das Camp tageweise besuchen, sind nicht immer alle gleichzeitig da. Mit einer Höchstzahl von 160 Kindern pro Tag hat das Organisationsteam aber trotzdem alle Hände voll.

Für die Kleinsten zwischen sechs und sieben Jahren gibt es in diesem Jahr eine eigene Gruppe. „Jeden Tag wechseln, jeden Tag andere Kinder, das ist für die in dem Alter einfach zu viel“, erklärt die Jugendpflegerin. Deshalb habe man sich dafür entschieden, im Jugendhaus ein separates und dem Alter angepasstes Programm anzubieten. Und weil man jetzt schon merke, dass das für die Kinder angenehmer sei, werde man auch im nächsten Jahr bei dem Konzept bleiben.

Icon Vergrößern In der Weltreise-Gruppe beschäftigten sich die Kinder mit unterschiedlichen Ländern. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen In der Weltreise-Gruppe beschäftigten sich die Kinder mit unterschiedlichen Ländern. Foto: Christian Rudnik

Betreuer denken sich kreative Spiele für die Kinder des Hilticamps aus

Die sieben bis zwölf Jahre alten Mädchen und Jungen können dagegen jeden Tag eine neue Gruppe mit neuen Themen und Aktivitäten am Kauferinger Sportzentrum auswählen. Dafür haben sich die Betreuer so einiges einfallen lassen. Die Weltreisegruppe ist heute mit ihren Kindern nach Nepal gereist. Die Organisatorin Laura zeigt auf die nepalesische Flagge und Bilder, die an der Wand hängen: „Die Bilder haben wir immer als Vorstellungsrunde zum Land. Und dann erzählt immer einer von uns was über das Land. Dann basteln wir verschiedene Sachen.“ Aktuell baue man eine Trommel aus einer Dose und einem Luftballon. Am Nachmittag sollen T-Shirts und Beutel gebatikt und Mandalas ausgemalt werden.

In der „Hör mal, wer da hämmert“-Gruppe wird ebenfalls fleißig gearbeitet. „Wir bauen heute solche Tischflipper“, erklärt der Betreuer Philipp. „Spielprinzip wie damals in der Arkade auch. Einfach hier mit Murmeln“. Die Kinder kleben nicht nur Hölzer auf einen Untergrund, sie dürfen selbst mit einer kleinen Säge ans Werk.

Wer sich lieber viel bewegen will, der ist beim Piratentag in der Turnhalle gut aufgehoben. Anna und Ferdinand haben ein Spiel vorbereitet, bei dem Teams einander die Goldbarren stehlen müssen. „Dann werden wir noch Boote bauen, zum Lech gehen und die schwimmen lassen. Die Wasserschlacht darf nicht fehlen“ erzählt Anna. Die Wasserschlacht findet aber nicht nur für die Piratinnen und Piraten statt, sagt Constanze Knapp: „Wenn es so warm ist wie heute, dann wird das Programm, das eigentlich feststeht, aufgelöst und man sagt: jetzt aber raus mit Wasser und so weiter. Da sind wir flexibel.“

Icon Vergrößern Von links: Kauferinger Standortleiter von Hilti Hubert Wiedemann, Koordinationsverantwortliche Silvia Aschoff, Constanze Knapp (Jugendpflegerin), Hilti Eventmanagerin Anastasia Schleiger und Bürgermeister Thomas Salzberger bei einem Besuch des Hilticamps. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Von links: Kauferinger Standortleiter von Hilti Hubert Wiedemann, Koordinationsverantwortliche Silvia Aschoff, Constanze Knapp (Jugendpflegerin), Hilti Eventmanagerin Anastasia Schleiger und Bürgermeister Thomas Salzberger bei einem Besuch des Hilticamps. Foto: Christian Rudnik

In der Waldgruppe bauen die Kinder gemeinsam mit zwei Pfandfindern Barfußwege, in der Zirkusgruppe lerne sie Zaubern oder Jonglieren und in der Lego-Gruppe können sie ihre Kreativität mit den bunten Bausteinen ausleben. Im Sommercamp ist für alle gesorgt und für jeden was dabei. Deshalb findet Hubert Wiedemann, Leiter des Standortmanagements bei der Hilti Deutschland AG in Kaufering, ausschließlich positive Worte für das Projekt der Marktgemeinde Kaufering, Constanze Knapp und ihre ganzen Helferinnen und Helfer: „Man sieht immer gar nicht, was alles dahintersteckt, bis es dann da ist. Für alle Kinder, auch für die Eltern ist es eine Riesensache, dass sie nach anstrengenden Schultagen, dann endlich einfach mal – gerade bei dem Wetter – sich hier bewegen können.“ Der Kauferinger Bürgermeister Thomas Salzberger schließt sich dem Lob an: „Vielen Dank auch an Hilti selbst. Das ist ein Highlight für unsere Ferien, das hier mit euch durchführen zu dürfen.“