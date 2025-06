„Jetzt langt es mir!“: Landkreisbürger ärgern sich über die Servicequalität der Post

Vor fast zwei Jahren bin ich mit meiner Frau von Schondorf nach Denklingen gezogen. In Schondorf wie auch jetzt in Denklingen wurden und werden wir stets pünktlich und zumeist auch sehr freundlich beliefert. Was echt bereits in Schondorf nervte, war der Zirkus mit den Postfilialen. Auch hier war das Personal zumeist sehr freundlich und bemüht, aber nach einiger Zeit schlossen die Filialen wieder, was wohl an der miesen Vergütung für die Betreiber liegt. Es ergibt sich der Eindruck, dass die Post sich so billig wie möglich ihrer Verpflichtung entledigen will. Aktuelles Beispiel ist die Postfiliale in Leeder, wie bereits in einem Artikel im LT beschrieben wurde. Typisch ist auch die Postfiliale am Dießener Bahnhof, die schon fast den Status eines Wanderpokals hat.