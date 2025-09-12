Vor manchen Schulen gilt während der Ferien kein Tempo 30

Wenn die Schule wieder losgeht, müssen Autofahrer wieder auf die Bremse treten. Während der Ferien wurden in einigen Gemeinden im Landkreis Landsberg die Tempo-30-Schilder vor Schulen abgedeckt – jedoch nicht in allen. Die Polizei erklärt, wer für die Geschwindigkeitsbegrenzung zuständig ist und was zu beachten ist.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten gilt in Rott und Reichling während der Ferien nicht. In Rott wurden die entsprechenden Schilder abgedeckt. Die Gemeinde Reichling verfügt laut Polizei über klappbare Schilder, welche der Bauhof je nach Schul- oder Ferienzeit anpasst. Rechtlich betrachtet ist das Abdecken der Schilder eine simple Angelegenheit: Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord erklärt, liegt die Entscheidung jeweils bei der anordnenden Verkehrsbehörde, bei Ortsstraßen also bei der Gemeinde. „Ein solches Vorgehen ist zulässig, die Vorgehensweise sollte in der verkehrsrechtlichen Anordnung idealerweise auch gleich schriftlich mit niedergelegt sein“, so der Sprecher.

Schulspezifische Tempo-30-Schilder sind grundsätzlich auch in den Ferien zu beachten

Wer in der Ferienzeit Tempo-30-Schilder ignoriert, dem droht trotz Abwesenheit von Schul- und Kindergartenkindern ein Bußgeld. „Solange die Verkehrszeichen uneingeschränkt sichtbar bleiben, muss sich der Verkehrsteilnehmer auch daran halten“, erklärt der Polizeisprecher. Polizeiliche Blitzer werden laut ihm an solchen Stellen „aus Gründen der angestrebten Präsenz und vor dem Hintergrund der gesteigerten Präventionswirkung“ jedoch nur während der Schulzeit eingesetzt.

Die Schilder während der Ferien flächendeckend zu verdecken, sei nicht geplant. „Solche Entscheidungen werden individuell für jede Einrichtung und Gemeinde geprüft, da örtliche Gegebenheiten, wie etwa Ferienbetreuung oder dortige Veranstaltungen, eine wichtige Rolle spielen“, heißt es von der Polizei.