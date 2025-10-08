Nach Brand in Werkstatt im Gewerbegebiet: Das sagt der Inhaber

Nach dem Brand in einer Kfz-Werkstatt im Hurlacher Gewerbegebiet am vergangenen Samstag steht nun fest: Der entstandene Schaden ist deutlich höher als zunächst angenommen. Auch eine Brandursache wird mitgeteilt.

Kripo geht von einem Sachschaden von einer halben Million Euro aus

Die Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gehen nach der Untersuchung des Brandortes von einem Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach aktuellem Stand wird von fahrlässiger Brandstiftung durch Reparaturarbeiten an einem Pkw ausgegangen, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit.

Werkstattinhaber Christoph Stadler zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion gefasst. Er selbst war zum Zeitpunkt des Feuers nicht anwesend. „Ich war nicht vor Ort und kann nichts dazu sagen“, erklärte der 40-Jährige. Stadler hat sich vor elf Jahren im Hurlacher Gewerbegebiet selbstständig gemacht, nachdem er zuvor viele Jahre bei Audi und VW gearbeitet hatte. Seine Werkstatt hat sich auf diese Marken spezialisiert, auch Fahrer anderer Fabrikate, etwa Porsche, schätzen seine Arbeit, wie aus Internetrezensionen zu entnehmen ist.

Inhaber ernüchtert: „Die neue Halle ist abrissreif.“

Der Betrieb läuft gut. Stadler hatte gerade einen zweiten Hallenteil eingerichtet, um künftig auch größere Fahrzeuge wie Transporter und Wohnmobile annehmen zu können. „Der neue Teil ist jetzt abrissreif“, sagt er ernüchtert. Der betroffene Bereich wurde bis zum Brand von einem Mieter genutzt, der dort einen Autohandel betrieb und den Brand am Samstag der Feuerwehr meldete.

Immerhin blieb der Altbestand der Werkstatt verschont, sodass Stadler seine Arbeit eingeschränkt fortsetzen kann. Trotzdem rechnet er damit, bis zu zwei Jahre zu benötigen, um den bisherigen Zustand wiederherzustellen.

Feuerwehreinsatz in Hurlach: 100 Kräfte nach Brand bei Stadler im Einsatz

Am Samstag waren rund 100 Feuerwehrkräfte aus Hurlach und mehreren umliegenden Gemeinden im Einsatz, darunter Kaufering, Landsberg, Igling und Obermeitingen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die östlich an der Halle vorbeiführende alte B17 zeitweise gesperrt werden. Eine im Gebäude gelagerte Gasflasche konnte geborgen und gekühlt werden. Um an Glutnester heranzukommen, wurde das Dach geöffnet und die Photovoltaikanlage auf der Südseite entfernt.