Neue Regelung bei Notapotheken: „Wir sind der KI ausgeliefert“

Grundlegend verändert hat sich zum neuen Jahr der Plan der Apotheken-Notdienste in Deutschland. Während die Pläne bislang landkreisweit organisiert waren, organisiert seit Januar eine künstliche Intelligenz die Notdienst-Struktur. Laut bayerischer Landesapothekenkammer soll die neue Regelung für eine klare Struktur sorgen und es Patienten und Apotheken erleichtern, den Notdienst zu planen. Das Ziel klingt vielversprechend: 92 Prozent der Menschen in Bayern finden innerhalb von 20 Kilometern stets eine Notfallapotheke. In der Realität hakt es noch an einigen Stellen, sagt Marc Schmid, Sprecher der Apothekerinnen und Apotheker im Landkreis Landsberg. Fällt ein medizinischer Notfall auf einen ungünstigen Tag, kann das für Patientinnen und Patienten einen langen Weg bedeuten.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apotheke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marc Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis