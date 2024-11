Neues Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau: „Halle belebt und bereichert unser Dorfleben“

„Heute ist ein Tag zum Feiern“, sagte Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger bei der Einweihung des neuen Dorfgemeinschaftshauses. Denn mit dem Neubau hat die Gemeinde jetzt wieder einen Ort, an dem die Dorfgemeinschaft zusammen kommen kann. Bei der Einweihungsfeier im neuen Festsaal nahm der Bürgermeister symbolisch den Schlüssel für das Dorfgemeinschaftshaus von Architekt Robert Schenk entgegen. Der Gemeindechef freute sich, dass der Bau bei allen so gut ankommt. Die Rückmeldungen seien alle überaus positiv bis „überschwänglich gut“ gewesen, erklärte Dollinger.

Musiker aus Kinsau sind mit der Akustik im neuen Saal zufrieden

Für die Gemeinde ist es bis zu dem Tag der Einweihung ein langer Weg gewesen. In seinem Rückblick erinnerte der Bürgermeister daran, wie vor zehn Jahren zuerst eine Sanierung der alten, baufälligen Mehrzweckhalle erwägt wurde, dann aber festgestellt worden sei, dass deren Zustand schon zu schlecht sei. Und wie die Gemeinde schließlich nach über 100 Ratsbeschlüssen zu ihrem jetzigen neuen Dorfgemeinschaftshaus gekommen war. Herzstück des neuen Dorfgemeinschaftshauses ist der großzügige Festsaal im Erdgeschoss, der künftig für Versammlungen und Veranstaltungen aller Art genutzt wird und gleichzeitig als Gymnastikraum für den Sportverein dient. Der hohe Raum durch zwei große Fensterfronten, die ausreichend Licht einlassen.

Die Kinsauer Blaskapelle, der erst kürzlich gegründeten Trommlerzug und der Chor Cantamus traten bei der Einweihungsfeier erstmals im neuen Festsaal auf. Dabei konnten sich die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich von der Akustik im Saal überzeugen lassen. Die Blaskapelle stand vorn auf der neuen, großen Bühne, die Trommler und der Chor waren auf dem halbrunden Balkon, der oben in den Festsaal ragt, untergebracht. Die Musiker und Musikerinnen selbst sind sehr zufrieden mit der Akustik im neuen Gebäude. Überhaupt wird das neue Dorfgemeinschaftshaus von den Vereinen, die hier neue Räumlichkeiten bekommen haben, gelobt. „Unsere neue Halle belebt und bereichert unser Dorfleben“, erklärte der erste Schützenmeister Harald Mack, der stellvertretend für alle Vereine sprach. „Und der gute Geist des Miteinanders ist schon eingezogen“, versicherte er.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus von außen. Foto: Manuela Schmid

Neues Dorfgemeinschaftshaus kommt in Kinsau gut an

Es „ein Zukunftsort nach den Ideen der Bevölkerung entstanden“, betonte Monika Hierl vom Amt für Ländliche Entwicklung. Sehr wichtig sei in solch einem Gebäude auch das Wohlfühlgefühl der Nutzer – „und das ist hier gelungen“, so Hierl. Auch CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling war zur Einweihungsfeier gekommen und lobte die „gelungene Architektur“ des Dorfgemeinschaftshauses. Vor dem offiziellen Festakt führte Gemeinderat Anton Dollinger interessierte Festgäste durch die Räume. Anton Dollinger, der früher als Architekt tätig war, hatte das Projekt für die Gemeinde ehrenamtlich mit begleitet. Für die Bevölkerung fand eigens ein Tag der offenen Tür zur Besichtigung des Gebäudes statt: Aus dem ganzen Umkreis kamen Interessierte und sahen sich die Räumlichkeiten an.