Neues Spiel- und Sportangebot am Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau

Das Spiel- und Sportangebot rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau hat die Gemeinde jetzt nochmals erweitert. Zu dem neuen Spielplatz kam noch ein Bolzplatz hinzu. Der neue Bolzplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau, der nun offiziell seiner Bestimmung übergeben worden ist, kann für viele Zwecke genutzt werden: Er ist Schulpausenhof und Sportplatz in einem. Und er kann für Fußball, Volleyball oder auch Gymnastik verwendet werden.

Mit der Errichtung des modernen, wasserdurchlässigen Bolzplatzes hat die Gemeinde Kinsau die Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus nun weitgehend abgeschlossen. Die Grundschüler aus den Klassen 1 und 2b, die im Kinsauer Schulhaus unterrichtet werden, durften als erste den neuen Bolzplatz testen. Dafür überbrachte Bürgermeister Marco Dollinger den Schulkindern einen Fußball. Ein Tor hatte die Gemeinde auch schon aufgestellt, sodass die Kinder nach der Ballübergabe in der Pause gleich los kicken konnten.

Bürgermeister Dollinger, der selbst früher Fußball spielte, musste natürlich auch mit aufs Feld und überzeugte sogleich mit einem Kopfballtor. „Der Bolzplatz ist multifunktional verwendbar“, hob Dollinger hervor. Der hochwertige Belag, ein Gummigranulat, sei sehr weich, damit sich die Kinder nicht so leicht verletzen könnten. Gleich nebenan befindet sich der neue Spielplatz, den die Gemeinde erst Ende letzten Jahres errichtet hatte. Der öffentliche Spielplatz wird seither auch gerne von den Schülern und Schülerinnen in den Pausen genutzt.

Insgesamt investierte die Gemeinde rund 100.000 Euro in das neu geschaffene Spiel- und Sportareal am Dorfgemeinschaftshaus. Davon entfielen rund 50.000 Euro auf den Spielplatz und weitere 50.000 Euro auf den Bolzplatz, wie Dollinger darlegte. Ob bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus, in den Schulpausen oder in der Freizeit: Mit der Erweiterung der Außenanlagen steht nun ein attraktives Spiel- und Sportangebot in der Dorfmitte zur Verfügung. Auch die Grundschullehrerinnen Claudia Schenk (1. Klasse) und Carmen Heim (Klasse 2b) freuten sich nach der Eröffnung des Bolzplatzes darüber, dass die Kinder die neuen Sport- und Spielmöglichkeiten so gut angenommen haben.