Schulprojekt „Fischer machen Schule“

Am Mittwoch, 04. Dezember besuchte die 1. und 2. Klasse der Grundschule Kinsau/Apfeldorf den örtlichen Fischereiverein „Lechfreunde“. Hans Erhard und Thomas Leinauer vom Fischereiverein erklärten den 34 Kindern und deren Lehrerinnen am Kinsauer Mühlbach, was die örtlichen Fischer dafür tun, dass der Lech ein guter Lebensraum für Tiere am und im Wasser bleibt oder wird.

Den Kindern wurde vermittelt, dass der Verein Kies und ganze Bäume in den Lech einbringt, um wieder eine ursprüngliche Struktur im Flussbett herzustellen und den v.a. jungen Fischen einen Lebensraum und damit einen guten Start in ihr hoffentlich langes Leben zu ermöglichen. Die Kinder waren trotz des winterlichen Wetters begeistert dabei und begutachteten in Becherlupen die von Thomas Leinauer mitgebrachten Muscheln, Schnecken und Fischeier.

Das Highlight waren dann die ca. 15.000 mitgebrachten Eier von heimischen Bachforellen. Diese wurden mithilfe der Kinder in sog. Brutboxen gefüllt und dann fachmännisch im Mühlbach versenkt. Vor Feinden geschützt, können sich die Eier in den Boxen entwickeln, bis sie dann letztlich in ca. zwei Wochen diese verlassen und sich eigene Verstecke und Futter im Bach suchen. Die Kinder konnten dabei bei den Eiern mit der Lupe bereits die Augen und die Wirbelsäule erkennen. Sowohl die Kinder, als auch die interessierten Lehrerinnen waren erstaunt, was man noch alles über die heimischen Bewohner unserer Gewässer vor der Haustüre lernen kann.

Das Projekt „Fischer machen Schule“ ist ein von der Bay. Fischerjugend gefördertes und auch finanziertes Projekt, das in der 4. Klasse dann im Rahmen des Lehrplanthemas „Wasser als Lebensraum“ mit der Untersuchung von Pflanzen und Tieren im Gewässer fort- und vom Fischereiverein Lechfreunde gerne mit den Kindern durchgeführt werden wird.

