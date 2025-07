Kinsauer Landwirt baut neuen Stall für 3000 Hühner

Von 8000 auf 8500 Hühner möchte eine Landwirtschaft in Kinsau ihren Betrieb erweitern und in dem Zug einen neuen Stall bauen. Den Ersatzbau des Stalles bewilligte der Kinsauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Das Bauvorhaben sieht die Errichtung eines neuen Stalles in der Nähe des Gartenwegs in Kinsau im Außenbereich vor. Der neue Stall soll auf 3000 Legehennen ausgelegt sein. Dafür gibt der landwirtschaftliche Betrieb aber einen seiner bestehenden Ställe mit aktuell 2500 Legehennen auf. „Es werden also nur 500 Hühner mehr sein“, erklärten die Antragsteller. Mit dem neuen Stall möchten die Betreiber mit dem Betrieb etwas weiter aus dem Ort herausgehen.

Kinsau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinsau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Huhn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis