Kitasituation im Landkreis Landsberg: Neue Plätze sind direkt wieder weg

Im September beginnt das neue Kitajahr. Den Bedarf an Plätzen versuchen die Gemeinden stetig zu decken, doch teilweise kommen sie dem Ausbau von Kindergärten und Krippen kaum hinterher. Die Anzahl der Regelplätze bedeutet zudem nicht, dass am Ende wirklich so viele Kinder aufgenommen werden können, da etwa Integrationskinder in der Planung mehr als einen Platz einnehmen, weil sich der Betreuungsaufwand zu einem Regelkindergartenkind unterscheidet. Nur wenige Gemeinden im Landkreis hatten im Juni noch Plätze in ihren Einrichtungen verfügbar – meist füllen sich diese bis zum neuen Kitajahr oder noch darüber hinweg. Eine Übersicht zeigt: Die Kommunen wollen dem Bedarf hinterherkommen und bauen aus – die Sorge, neue Arbeitsplätze nicht besetzen zu können, schwingt dabei teilweise mit.

Lisa Gilz