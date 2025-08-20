Knappe Mehrheit für neue Stellplatzregeln in Finning

Zum 1. Oktober treten in Bayern die Änderungen im Stellplatzrecht in Kraft. Die Gemeinde Finning hat ihre Stellplatzsatzung deshalb angepasst und ergänzt. Ab Oktober wird es für Bauherren einfacher, da sie weniger Stellplätze auf ihrem Grundstück nachweisen müssen. Laut dem Leiter des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Windach, Dieter Schmid, dürfen für Gebäude mit Wohnungen nur noch zwei Stellplätze je Wohnung gefordert werden. Der Gemeinderat folgte knapp dem Vorschlag der Verwaltung, bei kleinen Wohnungen bis 60 Quadratmeter Wohnfläche nur einen Stellplatz festzuschreiben. Dafür hatte vor allem Gemeinderat Rainer Tief geworben. Laut Tief gehe der Trend zu anderen Mobilitätsformen und die bisherige Praxis habe dazu geführt, dass wertvolle Gartenbereiche zu Stellplätzen umgebaut werden mussten und somit der Natur nicht mehr zur Verfügung stünden.

Zudem können Bauherren in Finning künftig zum Beispiel mit Carsharing in einer Wohnanlage eine Reduzierung der vorgeschriebenen Stellplätze erreichen. Die Gemeinde hält sich dennoch alle Optionen offen, denn sie kann diese Konzepte auch ablehnen. Neu in die Stellplatzsatzung wurde die Dachbegrünung bei Garagen, Carports oder Tiefgarageneinfahrten bei Dächern mit einer Neigung bis zu 20 Grad aufgenommen. Jedoch handelt es sich dabei nicht um eine zwingende Vorschrift.