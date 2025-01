Alttextilien: Hersteller müssen mehr Verantwortung übernehmen

Wieder eine Vorschrift der Europäischen Union, die in Deutschland vorbildlich umgesetzt werden soll, in anderen Mitgliedsstaaten aber wohl eher nicht. Alttextilien dürfen seit Anfang des Jahres nicht mehr in den Restmüll. Sie müssen in die Altkleidersammlung. Doch ist das der richtige Ansatz? Sollten nicht die in die Pflicht genommen werden, die die Textilien herstellen? Denn wenn es Probleme bei der Verwertung der Alttextilien gibt, dann sind es die Bürgerinnen und Bürger, die über die Müllgebühr zur Kasse gebeten werden.

