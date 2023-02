Bau der Turnhalle ist Ergebnis von Mut und ehrenamtlichem Einsatz

Plus Die Zweifachturnhalle der Montessorischule in Kaufering ist fast fertig. Ohne Mut und viel Engagement wäre das nicht möglich gewesen, schreibt Redakteur Christian Mühlhause.

Wenn es um Schulen geht, dann hört man oft schlechte Nachrichten. Vom Unterrichtsausfall wegen fehlender Lehrkräfte bis zu gravierenden Unterschieden bei der Leistung und dem Verhalten der Kinder, welche die Pädagogen gar nicht auffangen können. Da ist es schön, mal Positives zu vernehmen, auch wenn der Bau einer Turnhalle aus Sicht der Beteiligten an der Montessorischule in Kaufering gerne hätte früher erfolgen können.