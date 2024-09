Bücherei in Pürgen: Solche Projekte sind für jede Gemeinde ein Gewinn

In der Grundschule haben rund 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Probleme beim Lesen. Experten der Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung sagen aber auch, dass sich das unter anderem auf zu wenige Leseaufgaben in der Schule bezieht. Die Motivation, privat und im Alltag für sich selbst zu lesen, sei da. Umso schöner, wenn Büchereien auch in nicht städtischen Gemeinden wie Pürgen zum Thema werden.

