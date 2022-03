Bürgerbahnhof Landsberg: Eine Chance für etwas Neues

Plus Die Gastronomie im Bürgerbahnhof Landsberg soll wieder zum Leben erweckt werden. Sie hat eine Chance verdient, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Lange Jahre war der Landsberger Bürgerbahnhof ein Vorzeigeprojekt. Das Bündnis Allianz pro Schiene zeichnete ihn gar als „Bahnhof des Jahres 2007“ im Bereich Kleinstädte aus, weil der seit 2004 privat betriebene Bahnhof so kundenfreundlich und der Mix aus Bistro, Verkauf von Reisebedarf und Beratung gelungen sei.