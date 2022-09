Preisschock beim Bäcker: Ein Handwerk in der Krise

Plus Wer im Landkreis Landsberg zum Bäcker geht, muss für Brezen & Co. immer tiefer in die Tasche greifen. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf Gaskrise und einen hilflosen Bundeswirtschaftsminister.

Ein Bäcker-Frühstück inklusive Süßteilen für eine dreiköpfige Familie mit Kleinkind kostet stellenweise über zehn Euro. Wie oft kann und will man sich das pro Woche leisten? Diese Frage muss sich jeder selbst beantworten und es kommt auf den jeweiligen Geldbeutel an. Ein Blick in die Auslagen der Bäckereien im Landkreis Landsberg zeigt folgende Dinge: Das Angebot in den Auslagen wird dünner und diametral kann man den Preisen beim Steigen zuschauen. Ein Schoko-Croissant kostet mittlerweile über zwei Euro, eine Breze stellenweise mehr als einen Euro. Die Preise sind die Folge von höheren Produktionskosten, explodierenden Energiekosten und Rohstoffknappheit.

