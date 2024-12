Der Landsberger Christkindlmarkt ist besonders

Es war ein schöner Christkindlmarkt in Landsberg. Und man konnte ihn zum Glück sehr genießen, denn das Wetter spielte auch mit. Kaum Schnee (leider), kaum Regen und ideale Temperaturen für Glühwein und Feuerzangenbowle. Die Gäste standen gerne lange draußen. Der schreckliche Vorfall in Magdeburg sorgte dann kurz vor Ende des Marktes auch in Landsberg für Entsetzen bei allen, aber man fühlte sich dort sicher. Wolfgang Rehm, der einen Stand mit gebrannten Mandeln, Fruchtspießen, Glühwein und Bombardino hat, sagt dazu: „Durch Lieferwagen wurden alle Zugänge noch weiter gesichert. An meinem Standplatz fühlte ich mich sicher.“ Das sei im vergangenen Jahr noch anders gewesen. „Da stand ich am Rand am Hauptplatz und eigentlich hätte jeder in den Stand fahren können.“ Rehm wünscht sich, dass die Stadt all die Sicherheitsvorkehrungen früher trifft, und nicht erst, wenn woanders schon was passiert ist.

Es war ein friedlicher und ein erfolgreicher Markt in diesem Jahr. Die Aufteilung auf mehrere Standorte hat sich bewährt, inzwischen werden alle Standorte besucht. Das liegt auch daran, dass an jedem Standort etwas Besonderes ist, das die Gäste zum Verweilen einlädt. Außer dem Karussell und der kleinen Bahn für Kinder sind das nun mal die kulinarischen Dinge. Ein Renner sind jedes Jahr die Besuche des Christkinds, eines wunderschönen Weihnachtsengels und des sehr beliebten Nikolaus. Wer an einem Stand länger verweilt, der sieht auch die anderen Stände in der Umgebung und kauft vielleicht auch da ein.

Eine schöne Ergänzung wäre, wenn die Stadt über längere Öffnungszeiten beim Christkindlmarkt nachdenkt. Das wird von vielen gewünscht und wäre gerade freitags, samstags und sonntags für viele Besucher und Besucherinnen ein großer Vorteil. Die Stände machen den Gaststätten keine Konkurrenz (denn am Wochenende ist alles voll). Das Argument, dass die Geschäfte und der Markt verbunden sind, stimmt zwar, allerdings verlängert (fast) kein Landsberger Laden wegen des Christkindlmarkts seine Öffnungszeiten. Alle machen zu wie immer. Und wenn einzelne Buden lieber früher Schluss machen, ist das doch kein Problem, die Landsberger Geschäfte haben auch unterschiedliche Öffnungszeiten. 21 oder 22 Uhr wäre der Wunsch von vielen und dann gäbe es vielleicht auch noch weitere kulturelle Events. Ein Weihnachtswunsch fürs nächste Jahr.