Die Flüchtlingssituation im Kreis Landsberg bleibt herausfordernd

Dass im Kreis Landsberg die Beschlagnahmung von Turnhallen für die Unterbringung Geflüchteter zur Debatte stand, ist noch gar nicht lange her. Und auf so manchen Bürgerversammlungen sorgte das für hitzige Diskussionen. Inzwischen hat sich die Situation zwar etwas entspannt. Und doch gibt es nach wie vor große Herausforderungen. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender.

