Die Kaltenberger Ritterspiele und ihr Reiz

Plus Was reizt uns eigentlich so an Reisen in die Vergangenheit? Vor allem die Ritter und ihre Geschichte haben einen besonderen Reiz. Ein Kommentar.

Kaltenberg und das Ritterturnier, das fasziniert in jedem Jahr nicht nur die Besucherinnen und Besucher, nein, auch viele Menschen aus der Region nutzen diese Zeit und viele andere Märkte, um in eine andere Welt einzutauchen. Deshalb hat das Turnier in Kaltenberg auch keine Probleme, viele Statisten und Laiendarsteller zu finden, die hier mitmachen. Bei der Probe in der Arena war nicht nur die besondere Freude der Profiakteure und ihre Lust am Spiel spürbar. Man sah auch deutlich den Enthusiasmus bei den Statisten trotz der Hitze in der Arena oder unter der Rüstung, ohne den viele Massenszenen gar nicht denkbar wären. Rund 300 Akteure sind beim Turnier und drumherum mit dabei und erliegen in jedem Jahr diesem besonderen Zauber. Marie Weinberger ist in diesem Jahr als Prinzessin mit dabei und kommt aus München, war auch schon bei den Barbaren und liebt das Laientheater. Heuer ist die 25-Jährige mal Prinzessin. Und dabei ist sie mit Pfeil und Bogen sehr wehrhaft ausgestattet.

Die Schwarzen Ritter zu Kaltenberg

Wir flüchten ein wenig in andere Welten, ob nun auf der Bühne, in der Arena oder im Publikum, und das nicht nur in Kaltenberg, sondern auf vielen Mittelaltermärkten oder bald beim Landsberger Ruethenfest. Andere Kleider, andere Menschen, einfach mal in eine andere Person schlüpfen. Das machen seit vielen Jahren auch die Schwarzen Ritter zu Kaltenberg mit ihren Mitgliedern. Vasilio Psoromitis ist der Repräsentant dieses Vereins in diesem Jahr und aus Geltendorf. Auch er fiebert bei den Proben mit und freut sich auf die Premiere. Denn hier kann man so richtig in der Rolle aufgehen, auch wenn es mal drum geht, dass jemand geteert und gefedert werden muss. Denn das Mittelalter war auch eine sehr düstere Zeit. Eine spannende Zeit in Kaltenberg also, die uns allen hilft, mal den Alltag zu vergessen und einfach Spaß zu haben. Denn wir alle wissen: Diese kurze Zeitreise endet, wenn wir es wollen.

