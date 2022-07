Die Kliniken im Stich gelassen

Plus Das Landsberger Klinikum kämpft mit den Folgen der Corona-Pandemie. Finanziell fehlt Unterstützung vom Bund, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Während der Corona-Pandemie, als das Personal in den Kliniken in Deutschland am Limit arbeitete, da wurden Politiker nicht müde, das Engagement der Frauen und Männer zu loben. Und tatsächlich, das zeigt sich auch am Beispiel des Landsberger Klinikums, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal haben bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gearbeitet, damit neben der Behandlung von Corona-Patienten auch der restliche Betrieb weiterlaufen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen