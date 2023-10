Die richtigen Lehren aus der Landtagswahl ziehen

Plus CSU-Kandidat Alex Dorow zieht wieder in den Landtag ein. Wenig überraschend. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Ergebnisse dieser Landtagswahl waren vorherzusehen. Wenig Überraschendes bot dieser Wahlabend dann auch in Bayern und im Landkreis Landsberg. Spannend wird nun sein, welche Lehren die Parteien daraus ziehen.

Im Stimmkreis Landsberg/Fürstenfeldbruck-West stagnieren die CSU und ihr Kandidat Alex Dorow bei rund 36 Prozent. Dahinter schwächeln die ampelgeplagten Grünen und erstarken Freie Wähler und AfD. Für die Grünen bedeutet das Ergebnis erstmals seit einigen Wahlen wieder einen leichten Absturz. Es zeigt sich wieder: Wer in Berlin regiert, hat bei Landtagswahlen schlechte Karten. Bestes Beispiel dafür ist die FDP, die auch im Stimmkreis an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.