Eine Saison an die sich jeder gerne erinnert

Das Inselbad ist viel mehr als nur ein Bad. Das wissen Landsbergerinnen und Landsberger seit Langem. Es ist eine Kommunikationsbörse und ein Treffpunkt für alle, die gerne sportlich sind, aber auch andere Leute treffen wollen oder einfach mal etwas Gutes essen und trinken wollen. Leider nur im Sommer, aber dafür freut man sich schon jetzt wieder auf den Mai. Der Sommer heuer war besser als sein Ruf und seit einigen Wochen sieht man fast nur noch glückliche Schwimmerinnen und Schwimmer bei den morgendlichen Runden. Und besserwisserische Schwimmer, die mitten in der Bahn schwimmen, und andere anraunzen, man müsse doch rechts schwimmen, sind dann nur halb so schlimm. Die Stimmung im Bad war in diesem Jahr sehr besonders. Denn vielen ist jetzt erst bewusst geworden – unter anderem wegen der Schließung einiger Bäder – welchen Luxus man hier als sozialen Treffpunkt für Jung und Alt hat und das seit Generationen. Denn die Älteren bringen ihre Kinder und später ihre Enkel mit und für alle ist hier etwas geboten.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis