Als der Fasching in Landsberg in den 1950er-Jahren einen Höhepunkt erlebte, sorgten Geldgeber im Hintergrund dafür, dass es Prinzenpaar, Elferrat, Garde und der Faschingsgesellschaft Licaria an nichts fehlte. In der Nachkriegszeit war der Fasching mit dem bunten Treiben am Lumpigen und den zahlreichen Bällen für die Menschen in der Stadt eine willkommene Abwechslung.

