Gefahr auf den Straßen: Wir sollten besser aufeinander aufpassen

Plus Ein junger Rennradfahrer wird in Landsberg von einem Auto erfasst und stirbt. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf die latente Gefahr im Straßenverkehr.

Der tragische Unfall vom Dienstag (2. August) in Landsberg führt uns wieder einmal vor Augen: Die Gefahr im Straßenverkehr ist latent vorhanden – egal, ob man mit einem Lastwagen, einem Traktor, einem Auto, einem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist.