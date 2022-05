Kinderbetreuung im Landkreis Landsberg - es ist Zeit zu handeln

Plus Ein Kindergarten schließt von heute auf morgen: Solche Fälle wie in Landsberg dürfen sich nicht wiederholen, meint LT-Redakteur Dominic Wimmer. Er sieht aber ein flächendeckendes Problem.

Für Eltern sind das Hiobsbotschaften, wenn quasi ab morgen keine Betreuung in der Kindertagesstätte mehr möglich ist. Doch in Landsberg ist das jetzt bittere Realität. Von heute auf morgen wird der Laden (vorübergehend) dichtgemacht, weil kein Personal vorhanden ist. Kann einer der Partner so einfach daheimbleiben, um auf Sohn oder Tochter aufzupassen? Sind Großeltern, andere Verwandte oder Freunde greifbar, um die Kinder zu betreuen? Da treibt es Eltern schnell die Schweißperlen auf die Stirn.

