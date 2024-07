Kommunen und Eltern baden Versäumnisse aus

Dass Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut wurden und es einen Rechtsanspruch gibt, ist aus mehreren Gründen richtig. Viele Frauen haben beruflich schon viel geleistet, bevor sie schwanger geworden sind. Deren fachliches Know-how darf der Gesellschaft nicht über Jahre oder dauerhaft verloren gehen, weil es an der Kinderbetreuung scheitert. Und wer arbeitet, zahlt auch Steuern, was wiederum in die Weiterentwicklung reinvestiert werden kann. Und natürlich ist es auch mit Blick auf Altersarmut ein Thema. Leider müssen zum wiederholten Male die Kommunen die Versäumnisse in München und Berlin ausbaden.

