Krachende Chinaböller und die Länge des Feuerwerks nerven

Die Tradition des Silvesterfeuerwerks ist lang. Der historische Grund ist wohl, dass man mit dem Lärm, den die Böller und Raketen machen, die bösen Geister vertreibt. Forscht man im Internet, gibt es viele Erklärungen. Der Brauch komme aus China, im frühen 12. Jahrhundert habe man mit Sprengstoff das neue Jahr eingeleitet. 1379 soll der Brauch dann in Italien stattgefunden haben. Er kann aber auch auf die Germanen zurückgehen. Auch der Name Silvester könnte mit Feuerfesten zusammenhängen: Er wird von dem lateinischen Wort Silva (Wald) abgeleitet und führt zu den damaligen deutschen Waldmenschen im 16. Jahrhundert. Wikipedia weiß aber auch anderes zu berichten. Demnach stammt der Name aus dem Heiligenkalender der römisch-katholischen Kirche und ist der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester I.

