Kritik ja, aber warum so oft anonym?

Bei vielen Projekten im Landkreis gibt es auch immer mehr Kritik, wenn sie durchgeführt werden sollen. Ein normaler Vorgang. Doch in letzter Zeit fallen zunehmend zwei Dinge auf. Die Antragsteller oder Kritiker sind generell immer für Kindertagesstätten, Kindergärten, Spielplätze, Flüchtlingsunterkünfte und Freizeitvergnügen wie im Summerpark. Nur halt nicht an diesem Ort, denn dort gibt es immer sehr viele, manchmal auch begründete Dinge, die dagegen sprechen. Das ist menschlich nachvollziehbar, denn alles Ungewohnte sorgt meist erst einmal für ein wenig Widerstand. Doch all diese Projekte benötigen wir und all diese Projekte sind sinnvoll und sie entstehen immer an einem Ort, an dem es bereits Anwohner oder Anwohnerinnen gibt. Deshalb ist es so wichtig, die konkreten Kritikpunkte auch detailliert darzulegen, um festzustellen, ob die Belastung an diesem Ort wirklich unzumutbar ist.

Alexandra Lutzenberger