Leider kann man in der Kunstnacht nicht an jedem Ort sein

Waren jemals so viele Menschen in der Langen Kunstnacht unterwegs? Es erscheint in jedem Jahr so, als würden es immer mehr werden. Die ganze Stadt war eine einzige Kunstzone und der Hellmairplatz konnte die vielen Menschen gar nicht alle aufnehmen. Die Feuertruppe Zirkusvirus und Dominik Wagmann sorgten dort für ein abwechslungsreiches Programm und jeder Ort, jedes Geschäft, jede Galerie und jeder Ausstellungsraum in Landsberg wären es wert, hier erwähnt zu werden. Einfach unsagbar toll. Die gesamte Kunstnacht sorgt auf hohem Niveau dafür, dass die Landsbergerinnen und Landsberger sich unterhalten und es macht einfach Spaß sich durch die Nacht treiben zu lassen. Wunderschönes Wetter, tolle Stimmung, eine fast laue Nacht, was will man mehr an so einem Abend.

