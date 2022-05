Maibaum aufstellen und noch viel mehr: Das Leben kehrt zurück

Plus Das Leben, so wie wir es aus der Zeit vor Corona kennen, kehrt langsam wieder zurück. LT-Redakteur Dominic blickt auf den 1. Mai zurück und auf die nächsten Wochen.

Sonnenschein, Trachten, kühles Bier, deftiges Essen, Blasmusik – und jede Menge gut gelaunte Leute. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurden vielerorts im Landkreis Landsberg am Sonntag wieder die Maibäume aufgestellt. Und beispielsweise in St. Georgen kamen Hunderte, um bei dem Spektakel dabei zu sein.