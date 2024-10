Neues Landratsamt: Jetzt rückt die wichtigste Frage in den Fokus

Der Neubau des Landratsamts ist nicht das einzige Mammutprojekt des Landkreises. Viel Geld wird in den kommenden Jahren auch in wichtige Vorhaben in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Bildung fließen. Zu nennen wären dabei etwa Investitionen in die Schulen oder die Erweiterungen des Klinikums und des Kreisseniorenheims in Greifenberg. Die zentrale Frage lautet daher: Wie kann das Gebäude am Penzinger Feld vor diesem Hintergrund finanziert werden? Dass sich der Kreistag damit in einem abschließenden Workshop auseinandersetzt, ist unerlässlich.

