Chance vertan: Keine offene und frühe Kommunikation mit Unternehmern

Kundinnen und Kunden schätzen es, wenn unterschiedliche Unternehmen an einer Stelle angesiedelt und die Wege deswegen kurz sind. Das geplante Angebot aus Lebensmittelmarkt, Drogerie und Bäckerei mit Gastro-Bereich an der Waldheimer Straße dürfte also durchaus auf Zuspruch stoßen. Die Art und Weise, wie der Eigentümer bei der Überplanung des Geländes vorgeht, stößt aber nachvollziehbar auf Kritik.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogerie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis